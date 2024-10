Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 ottobre

Le aperture dei giornali sono tutte dedicate al Medioriente, con Israele che si prepara a un attacco "imminente" all'Iran. Sempre in primo piano, la manifestazione pro Palestina di ieri a Roma, trasformatasi in guerriglia con 4 manifestanti fermanti e 30 poliziotti feriti. Poi le polemiche sulla Manovra, con la premier Meloni che puntualizza che non sarà "lacrime e sangue". Infine i giovani leghisti che a Pontida insultano il leader di Fi Tajani: "Sei uno scafista". L'altro vicepremier Salvini prende le distanze