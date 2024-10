Giornate Fai d'Autunno 2024, i luoghi da visitare in Piemonte

L’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese e organizzato per il tredicesimo anno dal Fondo per l’Ambiente Italiano, si svolgerà oggi e domani. In programma ci saranno anche numerosi itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici

L’appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno 2024 a Torino e in Piemonte torna anche quest’anno con un fine settimana ricco di cultura, alla scoperta delle bellezza artistiche e architettoniche della città sabauda e del resto della regione piemontese. Per questo evento saranno aperti palazzi storici, dimore di lustro, musei, ville, collezioni d’arte, chiese, castelli, esempi di archeologia industriale, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi normalmente non accessibili o visitabili solo su prenotazione. In programma ci saranno anche numerosi itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. L'elenco completo dei luoghi visitabili e delle modalità di partecipazione all’evento, da inizio ottobre sul sito del Fai

I luoghi aperti a Torino

Numerosi e variegati i luoghi che apriranno a Torino e in Piemonte. Iniziando dal capoluogo con l'apertura del Palazzo Graneri Della Roccia. L’edificio sorge nel primo ampliamento verso il Po e risulta uno dei più sontuosi palazzi nobiliari torinesi, sia per l'articolazione e l'ampiezza degli spazi, sia per i materiali impiegati. (Sabato: 10:00 - 18:00 con ultimo ingresso alle 17:00. Domenica: 10:00 - 18:00 con ultimo ingresso alle 17:00). Aperta anche Villa Rey situata sulla sommità di levante della collina torinese, in zona Madonna del Pilone. È una delle più antiche e imponenti strutture che dal primo Seicento vengono costruite a corona della città capitale del Ducato. (Sabato: 10:00 - 18:00 con ultimo ingresso alle 17:00. Domenica: 10:00 - 18:00 con ultimo ingresso alle 17:00)