Giornata mondiale degli insegnanti, gli stipendi in Italia

Il 5 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita dall’UNESCO nel 1994 per riconoscere il valore centrale del loro lavoro. L’insegnante è la figura alla quale un genitore affida il proprio figlio per aiutarlo a sviluppare una mente pensante, come ha sottolineato anche Piero Angela: “L’insegnante è la persona alla quale il genitore affida il cervello del proprio figlio affinché diventi un oggetto pensante. Ma l’insegnante è anche colui a cui lo Stato affida i cervelli della collettività, perché diventino il Paese di domani“.

Nell'ultimo rapporto Ocse “Education at a Glance 2024” si mettono a confronto gli stipendi degli insegnanti dei diversi paesi membri. Impossibile non sottolineare come l'Italia sia il fanalino di coda di tutta l'area Ocse. Per i docenti italiani, infatti, la situazione è la peggiore, in quanto l'aumento previsto nel contratto del triennio 2022-2024, la cui trattativa ancora deve aprirsi, è basato su un aumento del 5,8% degli stipendi del comparto, per cui il 28% di media citato nel rapporto, di aumento delle retribuzioni degli insegnanti europei, per gli insegnanti italiani è solo un miraggio.