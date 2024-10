Portofino dedicherà una via a Silvio Berlusconi

Portofino, borgo sulla Riviera ligure a sud-est di Genova tanta amato in vita da Silvio Berlusconi , ricorderà il Cavaliere con una via. Lo conferma il quotidiano “ La Stampa ”, secondo cui la stessa partirà dal molo Umberto I, proprio dove “si fermava a palleggiare” con i bambini, come ha spiegato Matteo Viacava, 51 anni e sindaco del borgo.

La deroga della Prefettura

Viacava ha espresso il desiderio che tutto ciò che riguarda la dedica sia svolto al meglio, “come sarebbe piaciuto a un uomo come lui”. L’iter, ha spiegato il primo cittadino di Portofino, è partito “non solo dall’amministrazione comunale, ma dagli abitanti che mi fermano ancora per chiedere di ricordare Silvio Berlusconi con qualcosa che resti nel tempo”. In quest’ottica, il Comune ha chiesto la deroga alla Prefettura, fondamentale per poter intitolare una via ad una persona scomparsa meno di 10 anni prima. E questa deroga è effettivamente stata concessa. “Passeggiata Silvio Berlusconi”, ha confermato Viacava, “è già sulla toponomastica” ed entro la fine del 2024 “credo saranno conclusi gli interventi e con la nuova stagione sarà inaugurata”. La politica, ha concluso il sindaco, parlando della decisione, “non c’entra, Silvio Berlusconi prima e ora la sua famiglia per noi sono compaesani, è così per chi condivideva le sue idee e per chi le combatteva”.