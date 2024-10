Eurofighter precipitato a Birgi, indagati due ufficiali

Il 13 dicembre 2022 il caccia con a bordo il pilota 33enne Antonio Fabio Altruda si schiantò poco lontano dalla base mentre stava cominciando la procedura di avvicinamento per atterrare all'aeroporto militare di Trapani. Risultano indagati il maggiore Andrea Maida, pilota capo formazione del volo di trasferimento del velivolo, e il colonnello Daniele Donati, ex comandante del 37esimo Stormo. La Procura ha chiesto l’incidente probatorio per accertare le cause dell’incidente

Ci sono due indagati per la morte del pilota del 37esimo Stormo di Birgi, Antonio Fabio Altruda, 33enne originario di Caserta, precipitato il 13 dicembre 2022 con il suo caccia Eurofighter a cinque miglia dalla base mentre stava cominciando la procedura di avvicinamento per atterrare all'aeroporto militare di Trapani Birgi. Si tratta del maggiore Andrea Maida, pilota capo formazione del volo di trasferimento del velivolo, e del colonnello Daniele Donati, ex comandante del 37esimo Stormo.

La storia

Il 13 dicembre 2022 il caccia Eurofighter con a bordo Antonio Fabio Altruda è precipitato intorno alle 18.30 vicino alla zona del ponte Granatello, in località Locogrande, mentre tornava da una ricognizione nell'entroterra. Il corpo del pilota è stato recuperato il giorno successivo. Sono tre le inchieste in corso: una prima indagine amministrativa condotta dall'Ispettorato per la Sicurezza dell'aeronautica - che si occupa specificamente di disastri aerei - una seconda dei pm di Trapani sulle ipotesi di reato di disastro aereo e omicidio colposo, e una della Procura militare di Napoli su un’eventuale ipotesi di distruzione di bene militare.

Chi era Antonio Fabio Altruda

Originario di Caserta, Altruda era entrato in Aeronautica nel 2007 con il corso 'Ibis 5/o' dell'Accademia aeronautica di Puzzuoli e dal marzo del 2021 era in forza al 37esimo Stormo, dove era inquadrato come pilota combat ready. Al suo attivo aveva centinaia di ore di volo, anche all'estero: nell’ottobre 2022 era rientrato dalla Polonia, dove l'Italia aveva schierato 4 Eurofighter nell'ambito della missione Nato a difesa dello spazio aereo dell'Alleanza. Una task force che ha visto i caccia italiani alzarsi in volo decine di volte per effettuare quello che in gergo si chiama scramble, l'intercettazione di velivoli - in questo caso russi - che si avvicinavano allo spazio aereo Nato.