10 sagre e fiere d'autunno da vedere in Italia a ottobre

Numerosi sono gli appuntamenti imperdibili con le sagre e le fiere d'autunno in Italia nel mese di ottobre. Da nord a sud, ecco alcuni degli eventi autunnali da non perdere

Sagra della varola a Melfi



Dal 18 al 20 ottobre 2024, Melfi ospiterà la Sagra della Varola, un evento che celebra la castagna, detta "la castagna dei poveri". Per due giorni, la regina dell’autunno sarà protagonista indiscussa, accompagnata dall’Aglianico del Vulture. Stand gastronomici, musica, balli e cultura animeranno il centro lucano.



Festa della mela in Trentino Alto Adige



Il 12 e 13 ottobre 2024, nelle Valli di Non e di Sole si festeggia la Pomaria, la festa del raccolto dedicata alla mela. L’evento, che rende omaggio alla natura e ai suoi frutti, offre l’opportunità di scoprire i prodotti locali, le tradizioni e la cultura del territorio. Oltre alle degustazioni di mele e altri sapori locali, i visitatori potranno immergersi nei colori e nelle atmosfere calde dell’autunno.



Pizzocchero d’oro a Teglio



Teglio, considerata la capitale gastronomica della Valtellina e patria dei pizzoccheri, propone negli ultimi mesi dell'anno numerosi weekend all'insegna del gusto per assaporare i pizzoccheri dell'Accademia del Pizzocchero e altri piatti della tradizione locale rielaborati dagli chef dei ristoranti locali. Il Weekend dei Funghi si terrà il 5-6, 12-13 e 19-20 ottobre, mentre il Weekend della Cacciagione sarà il 26-27 ottobre 2024.



Sagra del porcino e della chianina a Castelfranco di Sotto



La Sagra del Porcino e della Chianina si terrà a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, per cinque weekend consecutivi, dal 5 ottobre al 3 novembre 2024. Organizzata per promuovere la gastronomia toscana, questa sagra offre un ricco menù a base di carne Chianina, funghi porcini e tortelli freschi, con specialità come la bistecca, il roast-beef e l’hamburger di Chianina. Il tutto accompagnato da sughi a km zero e contorni della tradizione.