Nonna e nipote dispersi in alluvione nel Pisano: trovato corpo donna

L'identificazione certa non è ancora stata fatta, ma secondo i soccorritori si tratterebbe della turista tedesca e il ritrovamento del corpo sarebbe perfettamente compatibile con la dinamica della corrente della piena che ha allagato 22 ettari di campagna tra i comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo.

Cosa era accaduto

In seguito all’esondazione del torrente Sterza lo scorso 23 settembre a Montecatini Valdicecina, nonna e nipotino di 5 mesi erano stati trascinati via dalla piena del corso d'acqua mentre con il resto della famiglia, composta da madre, padre e nonno del piccolo, di nazionalità tedesca, stavano cercando di raggiungere l'auto per sfuggire alla forza del torrente.