Maltempo, in Toscana si cercano ancora nonna e bimbo dispersi

Continuano le ricerche di nonna Sabine e di suo nipote Noah, di appena 5 mesi, dispersi da oltre un giorno. Nonna e bimbo sono stati travolti la sera del 23 settembre dall'onda di piena del torrente Sterza, che scorre tra le colline di Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. Sono salvi - perché hanno avuto il tempo di aggrapparsi ai pilastri del porticato della casa e agli alberi - il padre, la madre e il nonno del bambino. Sono tutti originari di Monaco di Baviera e da una decina di giorni erano in vacanza in Toscana. Le ricerche hanno visto impegnate 100 persone tra Vigili del fuoco e squadre di Pubblica assistenza e Croce Rossa. Impegnati anche droni e l'elicottero dei pompieri oltre alle unità cinofilie. Si cerca anche più a valle, alla foce del fiume Cecina di cui lo Sterza è affluente ( LE PREVISIONI METEO ).

Cosa è successo in Val di Cecina

La pioggia incessante lunedì ha imperversato su tutta la Val di Cecina, al confine tra le province di Pisa e Livorno, ingrossando fiumi e fossi in poche ore. Quando l'acqua ha cominciato ad affiorare dalla casa affittata nel podere vicino allo Sterza, fuori era già buio. Da quanto ricostruito, la famiglia tedesca ha chiesto aiuto ai Vigili del fuoco ma le difficoltà della lingua e le comunicazioni a singhiozzo hanno reso tutto molto più difficile. È caduta la linea e pochi minuti dopo nonna e nipote sono stati travolti dalla corrente fortissima dell'ondata di piena e trascinati via.

Il maltempo in Toscana e in Veneto

Lunedì tra le province di Pisa e Livorno, in 6 ore, su un fazzoletto di territorio di alcune decine di chilometri quadrati, ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani, "sono caduti fino a 226 millimetri di pioggia, una quantità superiore a quanto piova nel mese più piovoso e da quando sono presenti i rilevamenti meteo mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa". La pioggia non ha risparmiato neppure il Nord. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il nuovo decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per "eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito alcuni comuni delle Province di Treviso, Padova, Vicenza, Verona e della Città metropolitana di Venezia".

Alberi caduti ed allagamenti a Fiumicino

A causa del forte temporale che ha colpito, la scorsa notte, anche il litorale romano e il suo entroterra, alcuni alberi sono caduti su via Torre di Pagliaccetto, che collega Aranova a Torrimpietra, nel Nord del Comune di Fiumicino. Una vettura è rimasta bloccata in un sottopasso ad Aranova a causa di un allagamento ed è stata recuperata successivamente. Allagamenti sono segnalati nella zona di Focene e Maccarese. Diverse zone di Ostia e dell'entroterra sono rimaste senza corrente elettrica a causa di un black out.