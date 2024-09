Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

È rimbalzato per giorni su tutte le piattaforme social e sui canali più disparati: il referendum abrogativo, promosso da diverse realtà tra cui Più Europa, ha raggiunto le 500mila firme richieste. Il tema è delicato e la partecipazione è stata sorprendente: "Nella sola giornata di ieri la piattaforma digitale istituita dal ministero della Giustizia per le firme per i referendum ha raccolto complessivamente oltre 155.000 mila sottoscrizioni relative a tutti i quesiti referendari attualmente inseriti nel sistema. Si tratta di una cifra record, in una giornata nella quale si era verificata una momentanea interruzione fra le ore 13 e le 15 causata da un elevatissimo numero di accessi", ha dichiarato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

Papa Francesco ha chiesto la liberazione di un/a dissidente politico/a, ricevendo il figlio a Roma. Negli stessi giorni un paese del Sud-Est asiatico, il primo di quell’area geografica, ha approvato i matrimoni omosessuali. La nuova norma entrerà in vigore tra 120 giorni.

Prosegue la corsa alle presidenziali USA (LO SPECIALE). Elon Musk, fondatore di SpaceX e ceo di X, ha da sempre reso noto il suo sostegno alla candidatura di Donald Trump ed è tornato ad esprimere le sue preoccupazioni in caso di vittoria della democratica Kamala Harris. Intanto, proprio la piattaforma X sta introducendo una nuova modifica che riguarda gli utenti bloccati. L’obiettivo sarebbe quello di promuovere la trasparenza, ma molti temono che la modifica possa dare spazio ad abusi e comportamenti indesiderati.

Parliamo di gastronomia. Che la buona cucina sia uno dei tratti distintivi dell’Italia torna a sottolinearlo la guida gastronomica online Taste Atlas, che ha inserito un formaggio italiano al primo posto nella classifica dei migliori formaggi stagionati, stilata per premiare i sapori aromatici dei pascoli mediterranei italiani e greci.

Lo spettacolo. “Non so cosa farò domani, quanto mi rimanga da vivere. Non puoi dare una logica al corso della vita”, lo ha detto un celebre cantautore italiano in occasione del suo 90esimo compleanno.

Infine, un tuffo nel passato. Sta tornando di moda un famoso dispositivo elettronico molto in voga tra gli adolescenti di fine anni Novanta. Secondo quanto riporta la Bbc, le vendite sono più che raddoppiate tra il 2022 e il 2023.

