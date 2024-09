Cresce la raccolta delle firme a sostegno del referendum, passate in meno di 24 ore da 300mila a 480.658. Il termine per la raccolta è fissato per il 30 settembre

Cresce la raccolta delle firme a sostegno del referendum per la cittadinanza, che registra un vero e proprio boom, passando in meno di 24 ore da 300 mila a 480.658 (pari al 96%). Ne mancano, dunque, circa 20mila per arrivare a 500mila firme, numero necessario per il referendum di iniziativa popolare.

Il termine per la raccolta è fissato per il 30 settembre. L'obiettivo referendario per la cittadinanza è quello di dimezzare - da dieci anni a 5 anni - il tempo necessario agli stranieri legalmente residenti in Italia per ottenere la cittadinanza.