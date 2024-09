Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: rassegna stampa

Gli sviluppi della guerra in Medio Oriente con Israele che decide di non accettare una proposta di tregua avanzata da Usa, Ue e Paesi arabi e continua ad attaccare il Libano, l'ok di Biden ai missili a lungo raggio destinati all'Ucraina e il rinnovo del Cda in Rai. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola