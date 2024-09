Landini annuncia forte mobilitazione a ottobre: “Non ci fermeremo"

Il segretario generale della Cgil, annuncia una mobilitazione decisa per ottobre: due scioperi già fissati e sei referendum per difendere i diritti dei lavoratori e la democrazia. "Non ci fermeremo finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi"

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, non lascia spazio a dubbi: il sindacato userà ogni strumento democratico per raggiungere i suoi obiettivi. "Non ci fermeremo e non ci fermerà nessuno finché non avremo ottenuto quanto indicato," dichiara con fermezza all’assemblea della Cgil Roma e Lazio. Due date sono già fissate in agenda: lo sciopero unitario dei metalmeccanici il 18 ottobre e la manifestazione con la UIL e il pubblico impiego il 19 ottobre, incentrata sul rinnovo del contratto della sanità. "Non sarà che l'inizio della mobilitazione," avverte Landini.