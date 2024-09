Firenze, 60 bimbi al Meyer per sospetta salmonellosi: 10 ricoverati

I bambini sotto osservazione hanno tra i 6 mesi e i 13 anni. Alcuni dei più piccoli presentano un quadro clinico più severo, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. A comunicarlo è lo stesso ospedale Meyer rispetto alla vicenda dei casi di sospetta salmonellosi nelle mense scolastiche nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello in cui è assegnataria degli appalti l'azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi spa

Le condizioni dei bimbi

Alcuni dei più piccoli presentano un quadro clinico più severo, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita e i medici si attendono un miglioramento con il passare delle ore, si spiega dal nosocomio. La direzione dell'ospedale pediatrico è in stretto contatto con la Asl Centro e sono state allertate le pediatrie di tutti i presidi ospedalieri del territorio in modo che siano pronte ad accogliere i bambini che dovessero presentare una sintomatologia che desta qualche preoccupazione. "Nel caso in cui le condizioni dei piccoli siano buone - spiega Stefano Masi, responsabile del pronto soccorso del Meyer - non è necessario portare i bambini in pronto soccorso, ma è sufficiente una visita dal pediatra di famiglia".