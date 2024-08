Uova contaminate da salmonella, 28 richiami per diversi marchi

Tra i marchi coinvolti vi sono Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e non buttarlo ma di "restituire le uova al punto vendita in cui sono state acquistate"

Richiamati ben 28 marchi di uova fresche da allevamento a terra a scopo cautelativo, per il rischio di contaminazione microbiologica, in particolare da salmonella .

I marchi coinvolti

Tra i marchi coinvolti vi sono Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo. Sul sito del ministero della Salute sono riportati i numeri dei lotti interessati dai richiami da parte del produttore, ovvero Cascina Italia Spa (stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo). La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e non buttarlo ma di "restituire le uova al punto vendita in cui sono state acquistate".