Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre: rassegna stampa

Le tensioni in Ucraina e in Medioriente sono al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi, con Israele che prepara l'invasione di terra del Libano e Putin che torna a minacciare l'utilizzo della nucleare. Spazio anche alla strage di Nuoro. Oggi in campo Sinner a Pechino e al via le finali di Louis Vuitton Cup con Luna rossa