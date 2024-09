Scorie nucleari, Pichetto: "Ipotesi tre depositi in Italia"

I siti indicati dalla Sogin

Al momento - ha precisato il ministro - va avanti la procedura di valutazione di impatto ambientale sui siti indicati dalla Sogin, la società incaricata dello smantellamento delle vecchie centrali che lo scorso 13 dicembre aveva individuato 51 aree in 6 regioni (Basilicata, Puglia, Lazio, Piemonte, Sardegna, Sicilia) per la costruzione del deposito. Ma nessuno dei comuni interessati ha dato parere favorevole. “L’Unione europea non ci dice di fare ‘un’ deposito – ha continuato il ministro -. Ci dice che deve esserci ‘il’ deposito dei rifiuti, in particolare per quelli a bassa e media intensità. In questo momento in Italia i depositi sono decine”.