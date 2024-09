Fedez e Codacons, il rapper prosciolto dall'accusa di calunnia

Finita con il proscioglimento del cantante la vicenda legale che lo vedeva accusato di calunnia nei confronti del Codacons. Lo stesso li aveva a sua volta querelati per aver pubblicato un banner ingannevole sul proprio sito riguardo al coronavirus

Quello tra Fedez e il Codacons è sempre stato un rapporto non proprio semplice. E questa volta il proscioglimento del rapper arriva a seguito dell’accusa di calunnia contro l’associazione di categoria per aver presentato una querela su un presunto banner ingannevole pubblicato nel 2020 sul sito in tema di coronavirus.