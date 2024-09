Antonia Lopez, chi era la ragazza di 19 anni uccisa a Molfetta

Si chiamava Antonia Lopez, di 19 anni, la ragazza morta la notte tra il 21 e il 22 settembre mentre si trovava al Bahia beach, un locale di Molfetta che la giovane aveva raggiunto da Bari, dove viveva. Nella sparatoria è rimasto ferito anche Eugenio Palermiti, di 20 anni, figlio di Gianni e nipote omonimo del capoclan del quartiere Japigia. Feriti anche altri tre giovani: uno è Francesco Crudele, autista di Palermiti e nipote di un'altra vittima di un agguato compiuto nel 2009. I feriti non sono gravi, guariranno in poche settimane. La Dda di Bari ha avviato le indagini affidate ai carabinieri, che stanno ascoltando molti dei ragazzi presenti nel locale. A uccidere Antonia Lopez - nota come Antonella, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera - è stato un proiettile che le si è conficcato nella spalla e le ha reciso l’aorta, causandone la morte in pochi minuti. La ragazza era nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato avvenuto sul lungomare IX maggio di Bari, nel rione San Girolamo, il 29 settembre 2021.

La morte dello zio Ivan

Il delitto dello zio sarebbe stato compiuto - secondo l'accusa, che ha mandato a giudizio due imputati - da uomini che agirono per conto del clan Capriati di Bari vecchia e del clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia, in lotta con gli Strisciuglio che avevano il predominio al San Paolo e San Girolamo. Nel suo profilo Instagram la ragazza ricordava spesso lo zio ucciso, esprimendogli vicinanza e dolore. Lopez, secondo gli inquirenti, sarebbe stato ucciso per ritorsione perché, insieme a suo fratello Francesco (ora collaboratore di giustizia), avrebbe compiuto delle estorsioni nei confronti di Davide Lepore (ritenuto autore del delitto), titolare di alcune autorimesse di Bari e vicino al clan Capriati della città vecchia (e, in precedenza, al clan Parisi-Palermiti). I fratelli Lopez, invece, erano esponenti del clan Strisciuglio.

Il dolore degli amici sui social

Gli amici di Antonia Lopez sui social hanno espresso il loro dolore e postato ricordi in storie e cuori spezzati. "E ora come faccio senza te? Come?", si chiede una ragazza che ha pubblicato una storia in cui lei e Antonella cantano. "Ti porterò sempre nel mio cuore", commenta un ragazzo. "Adesso sei con il tuo amato zio", chiosa un’altra amica. "Ma perché fate questo? Mettevi nel cuore dei genitori, non è giusto avere questo dolore. Antonella non meritavi questo", sostiene ancora un’altra persona nella storia dedicata alla sua amica perduta.

Emiliano: "Un dramma annunciato, lo Stato intervenga"

Sulla morte della giovane è intervenuto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Stanotte un dramma annunciato si è consumato a Molfetta dove è morta una ragazza di 19 anni durante l'ennesimo scontro tra bande criminali che si contendono il controllo dei locali e dello spaccio collegati alla movida. Non si possono escludere nuovi eventi nell'immediato collegati a questo gravissimo omicidio. Il fenomeno ha già provocato il ferimento di una ragazza a Trani e addirittura la morte a Barletta di un bravo ragazzo la cui perdita ha sconvolto l'intera comunità. Ed altri innumerevoli episodi sentinella di quanto avvenuto stanotte. Serve uno scatto investigativo importante e coordinato e il supporto dell'intera cittadinanza".