Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre: rassegna stampa

Le aperture dei giornali sono dedicate principalmente al raid israeliano a Beirut, con la morte del numero due (nonché capo militare) di Hezbollah e la discussione in seno alla maggioranza sull'obbligo di polizza per i disastri ambientali dopo l'alluvione in Emilia-Romagna. Focus anche sugli infanticidi di Parma, con l'arresto della 21enne e sull'eredità degli Agnelli, con il sequestro di 74,8 milioni da parte della Procura