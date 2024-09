Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Addio a Totò Schillaci (FOTO). L’attaccante della Nazionale, ex centravanti palermitano, è scomparso questa settimana all’età di 59 anni. Era malato da tempo: aveva alle spalle due interventi per un tumore al colon.

Settimana di ambiziosi riconoscimenti per l'Italia. Un aeroporto del nostro Paese figura tra i 20 migliori d’Europa, secondo un'indagine della piattaforma di prenotazioni per case vacanze Holidu. Nella classifica sono menzionati 11 scali tricolore, ma sul podio europeo spiccano Istanbul, Porto e Atene.

Newsweek, invece, inserisce un ospedale italiano tra i migliori al mondo.

Intanto Papa Francesco si è pronunciato a proposito dei pellegrinaggi a Medjugorje dando il suo benestare, ma con riserva.

Cronache dal mondo. In Libano si è verificata una serie di esplosioni dovute ad un attacco hacker organizzato presumibilmente dal Mossad israeliano, che ha causato la morte di diversi miliziani di Hezbollah.

In Thailandia una donna è sopravvissuta all’attacco di un animale mentre lavava i piatti.

Mentre un colosso del tech statunitense ha annunciato l’addio alla smartworking con il ritorno in ufficio 5 giorni su 7, Barbie si prepara a celebrare l’85esimo Batman Day con un'edizione speciale di bambole per celebrare l'anniversario dalla nascita di Batman, il primo supereroe a ricevere una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Andiamo allo sport con la Louis Vuitton Cup, che vedrà iniziare dal 26 settembre le regate finali della competizione velica internazionale.

Infine, lo scontro in rime di due rapper ha tenuto banco negli scorsi giorni sui social. I due sono stati coinvolti in un dissing a colpi di barre e ritornelli. E potrebbe non essere ancora finita.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24