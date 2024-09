Sangiuliano - Boccia, “liti e graffi” in chat allegate alla denuncia

Le chat tra Sangiuliano e Boccia

Diversi i passaggi delle conversazioni riportati. "Ho fatto delle cose che non avrei mai fatto", reciterebbe uno dei messaggi di Sangiuliano indirizzati a Boccia, che risponde: "Hai ragione". Poi un riferimento a quanto accaduto la notte tra il 16 e il 17 luglio: "Sfregiato [...] Se non fossi stata tu avrei picchiato durissimo". E lei: [Mi hai letteralmente mandato fuori di testa [...] mi hai portato a un punto imbarazzante [...] mi hai fatto diventare una iena". A metà luglio Sangiuliano era apparso con un cerotto in fronte. Nella denuncia di Sangiuliano viene spiegato – scrive La Verità – che Boccia, al culmine di un litigio, avrebbe graffiato l’allora ministro con le unghie, provocandogli la ferita sulla fronte.

Il patto di riservatezza

Secondo quanto riferisce il quotidiano, Boccia avrebbe chiesto all'ex ministro di poter controllare il suo cellulare. La Verità scrive inoltre di aver appreso che Boccia avrebbe proposto a Sangiuliano di firmare un patto di riservatezza secondo cui lui non l'avrebbe più dovuta cercare e lei non avrebbe mai rivelato la loro presunta storia intima. Ma, in alcuni dei messaggi riportati, Sangiuliano dice di rifiutarsi di firmare alcun documento.