Meteo, nel weekend torna il bel tempo ma tregua breve. Le previsioni

Dopo le forti piogge degli ultimi giorni ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ), nel weekend di sabato 21 e domenica 22 settembre il meteo migliora. È previsto, secondo gli esperti, bel tempo su gran parte dell’Italia – soleggiato, asciutto e con temperature gradevoli –, anche se in alcune zone non mancheranno molte nuvole irregolari. Rimane, comunque, la massima allerta per fiumi e frane soprattutto in Emilia-Romagna. Il miglioramento del tempo, però, sarà di breve durata: una perturbazione atlantica, infatti, colpirà il nostro Paese e darà i primi segni già domenica. La prossima settimana, così, sarà caratterizzata da una forte instabilità atmosferica. Ecco le previsioni di sabato 21 e domenica 22 settembre.

Temporaneo aumento della pressione anche sulle regioni del Centro. Sarà un sabato con bel tempo prevalente, cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà in aumento sui settori appenninici, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Venti deboli e mari poco mossi. Guardando alle temperature, i valori massimi oscillano tra i 21°C di Campobasso e i 26°C di Firenze e Roma.

Sulle regioni del Nord, sabato 21 settembre la pressione è in aumento. Prevista una giornata asciutta, con generali condizioni di bel tempo. Atteso cielo molto nuvoloso o coperto al Nordovest, mentre sui settori orientali ci saranno meno nubi. Venti deboli, mari quasi calmi, clima mite. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 18°C di Aosta e i 23-25°C di molte altre città.

Per sabato 21 settembre è prevista una giornata con generali condizioni di bel tempo e cieli poco nuvolosi, grazie alla pressione in aumento. Potrebbero esserci locali annuvolamenti – anche intensi – su diverse regioni. Inoltre, il cielo dovrebbe essere più coperto o molto nuvoloso al Nordovest. Il tempo, comunque, dovrebbe essere asciutto. Previsti venti deboli. Le temperature sono in aumento e il clima sarà mite, più caldo al Sud. Durante la notte, però, il tempo inizierà a peggiorare sulla Sardegna.

Le previsioni di domenica 22 settembre

Domenica 22 settembre il tempo sarà soleggiato su gran parte dell’Italia, con clima a tratti caldo. Ma è in arrivo una perturbazione atlantica. Il meteo peggiorerà prima di tutto sulla Sardegna, dove già dal mattino sono attesi piogge e temporali che diventeranno via via più intensi. Le nuvole saranno in aumento su tutti i settori occidentali, con la pioggia che colpirà prima i rilievi del Nordovest e poi dalla serata anche la Campania.

Le previsioni di domenica 22 settembre al Nord

Domenica una perturbazione si avvicina alle regioni del Nord e la pressione torna a diminuire. Se al Nordest è prevista una giornata più soleggiato e anche più calda, al Nordovest il cielo sarà via via più nuvoloso e poi coperto. In serata attese piogge sui rilievi del Piemonte, in espansione anche sulla pianura. Venti deboli e mari poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi attesi oscillano tra i 17-18°C di Aosta e Torino e i 23-24°C delle altre città.

Le previsioni di domenica 22 settembre al Centro e in Sardegna

Una perturbazione atlantica colpisce le regioni del Centro. Le nuvole saranno in aumento su tutti i settori tirrenici e sugli Appennini, dove sono attese anche piogge. Tempo più soleggiato, invece, sui versanti adriatici. Discorso a parte per la Sarsegna, dove il maltempo inizierà già dalla mattina con piogge e temporali a tratti forti. Attesi mari poco mossi. I valori massimi delle temperature sono compresi tra i 22°C di L'Aquila e i 26-27°C di Firenze e Roma.

Le previsioni di domenica 22 settembre al Sud

Al Sud la pressione diminuisce di nuovo. Se in mattinata sarà una domenica con bel tempo prevalente sulle regioni peninsulari e cielo coperto in Sicilia, dal pomeriggio le nuvole diventeranno più intense su diverse regioni. Attese piogge sulle province di Messina e Reggio Calabria. Dalla serata, poi, precipitazioni anche forti dovrebbero colpire la Campania. Guardando al termometro, i valori massimi oscillano tra i 22°C di Potenza e i 25-27°C di molte altre città.