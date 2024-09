Fondi, scuola con classi di soli stranieri. Usr: "Vanno riequilibrate"

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è intervenuto sul caso della scuola "Alfredo Aspri" di Fondi, in provincia di Latina, dove sono presenti due classi elementari composte da soli stranieri dopo che i genitori degli alunni italiani hanno chiesto il nulla osta per cambiare sezione. L’Ufficio, dopo scambi informali con la dirigente scolastica Adriana Izzo e con gli uffici dell'Ambito Territoriale di Latina, ha inviato una nota ufficiale alla Dirigente dell’istituto con l'invito a riequilibrare la costituzione delle classi prime, "con l'obiettivo di ristabilire un giusto bilanciamento tra studenti italiani e stranieri". Il presidente della comunità indiana del Lazio Gurmukh Singh ha detto che "oggi i ragazzi sono andati regolarmente a scuola, ma devono mischiare le classi: fino ad allora non ci fermeremo".

Preside: "Amareggiata e dispiaciuta"

Adriana Izzo, preside dell'istituto comprensivo Aspri di Fondi, ha detto a La Repubblica che "gli eventi verificatisi mi hanno profondamente rattristato per i principi ed i valori che ispirano il mio operato come persona prima e come dirigente scolastico nella pratica quotidiana". La preside ha sottolineato come "nel corrente anno scolastico il numero degli studenti di diverse etnie iscritti alla classe prima di scuola primaria ha superato il 50%. Nelle prime settimane di settembre si è verificato un improvviso e significativo trasferimento di studenti di nazionalità italiana verso altri istituti, che ha determinato classi con la sola presenza di alunni stranieri, alterando la precedente e più equilibrata composizione delle classi prime". Al momento, infatti, nella sua scuola risulta una sezione composta solamente da studenti indiani e bengalesi, una da albanesi e pakistani e, infine, una da soli italiani.

"Scelta dei genitori"

La preside dell'istituto comprensivo Amato - che si trova nello stesso edificio dell'istituto dell'Alfredo Aspri, a Fondi - ha detto che "i genitori degli studenti italiani hanno paura che la presenza di molti stranieri in classe rallenti le lezioni a causa della comprensione della lingua". "Molti ragazzi di entrambi gli istituti sono extracomunitari. Nella mia scuola, ad esempio, rappresentano circa il 30% del totale. Alla Aspri prima le classi erano miste, ma alcuni genitori, visti i tanti stranieri, hanno deciso di chiedere il nulla osta per spostare i propri figli in una sezione o in un istituto diverso", ha spiegato ancora la preside dell’Amato.