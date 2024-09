Nardò, turista nudo in strada per addio al celibato rischia linciaggio

Una festa di addio al celibato ha rischiato di trasformarsi in un dramma a Nardò, in provincia di Lecce, lo scorso 13 settembre. Un uomo australiano, visibilmente ubriaco, ha scelto di celebrare il suo prossimo matrimonio passeggiando nudo per le vie del centro storico della città. Questo comportamento ha scatenato la reazione della folla presente, che ha reagito con violenza: una ventina di persone si è scagliata contro di lui, colpendolo ripetutamente.

Ricoverato in ospedale dopo l'aggressione

L'uomo, a seguito dell'aggressione, è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Fortunatamente sembra che il turista non abbia subito lesioni gravi. L'episodio è avvenuto non lontano dal commissariato di Polizia, che sta ora indagando sull'accaduto per individuare i responsabili. Gli agendi hanno anche chiesto ai testimoni oculari di farsi avanti.