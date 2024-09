Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Dopo il faccia a faccia televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump, è il momento dell’endorsement delle celebrità. Diverse le star di musica, cinema e spettacolo che hanno dichiarato il loro supporto per la candidata democratica (LO SPECIALE).

In Italia dopo la bufera che ha coinvolto l’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, è stato nominato come sostituto Alessandro Giuli, già direttore di un importante museo romano. Nel frattempo il ministro dell’Economia Giorgetti ha proposto un intervento da 5-6 miliardi di euro a favore di una specifica cerchia di cittadini. La proposta è al vaglio del Governo e rientrerebbe nella cosiddetta Manovra 2025.

Un Paese europeo ha introdotto il visto elettronico per i cittadini Ue, a partire dal 2 aprile 2025. Proprio negli stessi giorni un altro stato ha annunciato l’intenzione di pagare fino a 34 mila dollari i migranti che se ne vanno dal Paese.

Mentre l’Italia è nella morsa del maltempo, il Vietnam è stato colpito da un tifone che ha causato gravi inondazioni, oltre 150 morti e disagi alla popolazione. Secondo i meteorologi, il più potente che abbia colpito il Vietnam settentrionale negli ultimi 30 anni.

Annunciati i vincitori degli Ig Nobel, curioso premio ideato da Marc Abrahams e dal Massachusetts Institute of Technology.



Infine, lo spettacolo. Ha preso il via l’edizione 2024 di X Factor Italia (LO SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW). Al tavolo della giuria il veterano Manuel Agnelli insieme ad una squadra inedita.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24