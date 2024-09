Val Gardena, forte tempesta di neve: morta un'escursionista canadese

In val Gardena un'escursionista canadese di 57 anni ha perso la vita nella tempesta di neve che ieri ha interessato l'Alto Adige. La donna era in cammino con il compagno 56enne dal rifugio Genova verso il rifugio Puez, quando probabilmente ha perso il sentiero. Verso le 20.45 è stato lanciato l'allarme. A causa della scarsa visibilità gli elicotteri non hanno potuto raggiungere la coppia. Si sono messi in cammino il soccorso alpino e, dal rifugio Puez, il gestore con una futura guida alpina. Quando hanno trovato i due, la donna aveva ormai perso i sensi e, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, è morta sul posto.