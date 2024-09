Strage Paderno Dugnano, oggi si svolgono i funerali delle 3 vittime

“Per preservare il necessario clima di preghiera e raccoglimento, si avvisano i colleghi che non sarà ammessa la presenza in chiesa di fotografi e operatori video", spiega la diocesi, “questi dovranno posizionarsi in un'area a loro riservata nel piazzale antistante". Un impianto di amplificazione diffonderà all'esterno della chiesa l'audio della celebrazione. Saranno chiuse per alcuni tratti alcune strade vicino alla chiesa per consentire l'afflusso delle persone ai funerali.

L'incontro tra il 17enne e i nonni

Ieri intanto il Tribunale per i minorenni di Milano ha autorizzato, su richiesta della difesa, l'incontro tra i nonni e il 17enne responsabile della strage. Nei giorni scorsi, il legale del ragazzo, l'avvocato Amedeo Rizza, ha chiesto il permesso per l'incontro, dopo che sia il 17enne che i nonni, così come gli altri familiari, hanno manifestato la loro disponibilità ad avere un colloquio. Ieri è arrivata l'autorizzazione e poi dovrà essere fissata la data dell'incontro. I nonni e gli zii hanno più volte ripetuto che, malgrado ciò che è successo, non abbandoneranno mai il 17enne e lo aiuteranno nel suo percorso giudiziario. La difesa, intanto, lavora ad una consulenza psichiatrica affidata ad un esperto per una successiva richiesta di perizia, affinché venga accertato se al momento dei fatti il giovane avesse o meno un vizio di mente. E sempre la difesa punta nel procedimento a far cadere l'aggravante della premeditazione, contestata dalla procuratrice facente funzione per i minori di Milano, Sabrina Ditaranto, e dalla pm Elisa Salatino e poi riconosciuta dalla gip Laura Pietrasanta.