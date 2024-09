Antitrust, aperta indagine sull'editoria scolastica: mercato da 1 mld

L'Autorità intende approfondire le "dinamiche concorrenziali" del mercato e alcuni aspetti critici come "l'andamento dei prezzi, le modifiche frequenti delle edizioni, le difficoltà di approvvigionamento e delle modalità di distribuzione, le possibili rigidità nelle modalità di adozione scolastica". Soddisfatte le associazioni dei consumatori

L’Antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sui mercati dell'editoria scolastica in Italia, un mercato del valore di circa 1 miliardo di euro, che riguarda 7 milioni di studenti e le loro famiglie e un milione di docenti. L'indagine avviata dall'Autorità, spiega una nota, intende approfondire le “dinamiche concorrenziali” del mercato e alcuni aspetti critici come “l'andamento dei prezzi, le modifiche frequenti delle edizioni, le difficoltà di approvvigionamento e delle modalità di distribuzione, le possibili rigidità nelle modalità di adozione scolastica, anche considerando le innovazioni tecnologiche nel settore, soprattutto per quanto riguarda la combinazione dei formati cartaceo-digitale e la circolazione dei diritti di proprietà delle edizioni digitali".