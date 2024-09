Risultati Test Medicina 2024, pubblicata la graduatoria nazionale

Come funziona

A determinare l’ammissione a Medicina, non è il punteggio in sé ma la posizione in graduatoria. Oggi gli studenti, anche in base al numero di posti disponibili nelle varie università, hanno scoperto se hanno ottenuto l’accesso nell’ateneo che hanno inserito come prima scelta o in un’altra città, se devono aspettare i successivi scorrimenti o se sono fuori. Nell’area personale Cineca sono stati pubblicati i nomi degli studenti “assegnati” al corso e alla sede indicata come prima preferenza: entro quattro giorni, se si è convinti della propria decisione, bisognerà immatricolarsi. Ci sono, poi, gli studenti “prenotati”: vuol dire che il candidato ha ottenuto un posto ma non nella sua prima preferenza ed è quindi prenotato per una scelta successiva. Ha due alternative: entro quattro giorni può immatricolarsi nella sede e nel corso per cui è prenotato oppure può confermare l'interesse a rimanere nella graduatoria e aspettare lo scorrimento per valutare se si liberano posti negli atenei che preferiva. La dicitura “in attesa”, invece, vuol dire che le sedi indicate dallo studente nelle sue preferenze non hanno più posti disponibili: tuttavia, avendo un punteggio utile, il candidato resta in attesa di un posto in una sede di Medicina. “Fine posti”, infine, vuol dire che tutti i posti disponibili sono stati assegnati prima che sia stata raggiunta la propria posizione in graduatoria. In sostanza, quindi, gli studenti assegnati e prenotati possono immatricolarsi nei posti che hanno ottenuto, mentre gli altri - compresi quelli prenotati che hanno deciso di aspettare - devono confermare entro 5 giorni la volontà di rimanere in graduatoria e aspettare lo scorrimento. Lo scorrimento e le successive assegnazioni arriveranno man mano con nuovi aggiornamenti settimanali, fino all'assegnazione di tutti i posti disponibili. Il primo scorrimento della graduatoria verrà pubblicato su Cineca il 18 settembre, tenendo conto delle prime immatricolazioni, le preferenze espresse e le eventuali rinunce.