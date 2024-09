Monte Bianco, ritrovati i corpi di Sara Stefanelli e Andrea Galimberti

Le ultime foto scattate sul Cervino

Sei giorni fa, la coppia era arrivata in cima al Monte Cervino e aveva documentato la salita con un album fotografico condiviso sui social, ricco di immagini che ritraggono i paesaggi mozzafiato, ma anche di foto di coppia che li immortalano stanchi ma felici. Si sono fotografati anche nel bivacco a 4mila metri, il che dimostra che erano due alpinisti di esperienza. Tuttavia, anche in quell'occasione erano stati colti dal maltempo, come documenta lo stesso Galimberti: "Perfetto, ci mancava solo una grandinata in discesa per chiudere bene la salita".