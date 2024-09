Chi sono Sara Stefanelli e Andrea Galimberti, dispersi su Monte Bianco

Lei ligure e lui lombardo, rispettivamente dii 41 e 53 anni. Dei due esperti alpinisti non si hanno più notizie da sabato, quando sono stati sorpresi dal peggioramento delle condizioni meteo a quota 4.600 metri. I loro telefoni risultano spenti e, per il momento, i soccorritori non riescono a raggiungere la zona in cui si trovavano

Sul massiccio del Monte Bianco il maltempo non dà tregua e i soccorritori non riescono a raggiungere i due alpinisti italiani, Sara Stefanelli, 41 anni, e Andrea Galimberti, 53, lei ligure e lui lombardo, che sabato pomeriggio hanno dato l'allarme, spiegando di essere bloccati a circa 4.600 metri e di rischiare l'ipotermia. "A causa della situazione meteo non ci sono evoluzioni per il momento", hanno spiegato all'Ansa dal Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix (Francia). I gendarmi-soccorritori francesi sono in costante contatto con il Soccorso alpino valdostano. Nel caso di una schiarita gli elicotteri sono pronti a partire da entrambi i versanti del Monte Bianco.