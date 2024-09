Monte Rosa, valanga sul Castore: alpinisti coinvolti

Una squadra di soccorritori si muove via terra verso la cima: impossibile l'utilizzo dell'elicottero di soccorso alpino a causa delle condizioni metereologiche avverse

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sul Castore, vetta di 4228 metri nel massiccio del Monte Rosa, e diversi alpinisti risultano dispersi. A rallentare i soccorsi, già partiti, c'è il maltempo, che ha impedito l'utilizzo dell'elicottero di soccorso valdostano e costretto una squadra di soccorritori a muoversi via terra dal rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 metri). Dovranno percorrere alcune centinaia di metri per raggiungere il luogo dove si è verificato l'incidente, a circa 3.900 metri. Secondo le prime informazioni raccolte sono stati coinvolti più alpinisti, diversi dei quali sono riusciti a rimanere in superficie.