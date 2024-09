Maltempo, danni e allagamenti per i nubifragi a Roma e Milano. VIDEO

Notte flagellata dal maltempo a Roma, dove sono stati circa un duecento gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco. Segnalazioni ed emergenze hanno interessato l’intero territorio capitolino con le pattuglie impegnate con varie chiusure stradali, rilievi dei danni e messa in sicurezza di aree in seguito alla caduta di rami e alberi, allagamenti, allarmi scattati nelle scuole e incidenti stradali. Tra le zone più colpite il quadrante est della Capitale, via della batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli. Molti interventi anche provincia per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.

Compita anche la provincia di Roma

Ad Anguillara Sabazia, invece, sono altri due gli alberi caduti in via Reginaldo Belloni e in via Braccianese: date le dimensioni rilevanti del fusto il traffico risulta bloccato. Sul posto i carabinieri di Bracciano e la Protezione Civile. Intorno all'una e mezza della notte scorsa, è crollata parte del tetto della chiesa San Gabriele dell'Addolorata, in via Silvi Marina, a Fregene. Danneggiato il ristorante vicino, fortunatamente chiuso in quel momento. Non risultano feriti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per le verifiche strutturali.

Maltempo in Lombardia

Anche in Lombardia ci sono stati molti danni a causa del forte maltempo. A Milano, le piogge intense hanno causato allagamenti, costringendo alla deviazione di diverse linee di bus e tram. Allagamenti e smottamenti nel Lecchese a causa delle violente piogge. A Molteno le squadre pluviali dei Vigili del Fuoco hanno evacuato coi gommoni le persone bloccate nelle loro case circondate dall'acqua. In tutto sono stati un'ottantina gli interventi dei vigili.