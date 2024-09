Maltempo, nubifragi su Lombardia e Toscana. Dispersi quattro alpinisti

Non si ferma il maltempo sul nostro Paese. Come da previsioni, pioggia, temporali e vento sono tornati sull'Italia e nuovamente hanno restituito un bilancio fatto di morti, dispersi e danni. Ma l'allerta proseguirà anche per la giornata di oggi quando i temporali si sposteranno verso il Sud, dopo aver messo in difficoltà le regioni del Nord, tra allagamenti, problemi alla viabilità e alberi abbattuti dal vento.

Maltempo e disagi alla circolazione a Roma

Il Centro Italia è stato travolto da diversi nubifragi. L'ultimo questa notte a Roma, dove in alcune zone sono caduti più di 20 millimetri di acqua e sono state molte le segnalazioni di alberi caduti e disagi alla circolazione: centinaia le chiamate dei cittadini ai numeri di soccorso.

In Maremma 80 millimetri di pioggia in un'ora



Nubifragio anche in Maremma, "con 80 millimetri di pioggia caduti in un'ora", ed un violento temporale si è abbattuto anche sulla vicina Follonica dove sono stati chiusi tutti i sottopassi in via Massetana e anche a Scarlino Scalo, all'interno del centro abitato. A Radicondoli (Siena), ha reso noto ieri sera su Telegram il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sono invece caduti "51 mm", un "sistema temporalesco intenso è attualmente attivo in particolare sulle province di Grosseto, Siena ed Arezzo".

Disagi e allagamenti in Brianza



Disagi anche al Nord, dove il maltempo ha creato danni e problemi gravi anche in provincia di Monza e Brianza e Lecco. Le forti piogge e il vento hanno provocato la caduta di numerosi alberi e allagamenti in diverse zone di entrambe le province. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono in corso, con particolare attenzione alla rimozione di alberi pericolanti e al supporto alle persone colpite dagli allagamenti, sia in garage che in alcune abitazioni, sia per automobilisti in difficoltà a causa di sottopassi allagati.