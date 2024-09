Maltempo, uomo travolto da piena torrente nel Torinese. DIRETTA

L'agricoltura montana torinese conta i danni dell'ondata di maltempo che ha colpito le valli tra la notte di ieri e la mattinata di oggi. "Di nuovo un nubifragio, l'ennesimo in questo 2024 davvero fuori dalla normalità meteorologica - commenta il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - Come agricoltori abbiamo assistito per tre mesi al rito quasi quotidiano delle bufere di vento e grandine con quantità di pioggia eccezionali. Poi, temperature alte e siccità. Tutte le produzioni agricole risentono di questo andamento che possiamo definire tropicale, con cali produttivi nel grano, nel mais, nei foraggi, nel miele e nella frutta. Ma in questo momento il nostro pensiero va alla famiglia dell'operatore disperso con il suo trattore finito nella piena dell'Orco tra Feletto e Rivarolo mentre svolgeva il suo lavoro di pulizia dei boschi". A quanto riferisce Coldiretti al Pian della Mussa, in alta valle di Ala, Comune di Balme, la Stura ha deviato il suo corso e ha eroso il piano in molti punti tagliandolo in due e isolando una mandria di mucche al pascolo che i proprietari non hanno ancora potuto raggiungere. Sempre nelle valli di Lanzo, tra Cantoira e Groscavallo, sono stati erosi e invasi dai detriti pascoli e prati a sfalcio. In val Cenischia, a Novalesa, i prati del fondovalle sono stati ricoperti di una spessa coltre di fanghiglia e sassi azzerando le coltivazioni di fieno per gli allevamenti. "Segnaliamo nuovamente la mancanza di un Piano per i piccoli invasi in grado di trattenere l'acqua in eccesso per stoccarla e utilizzarla in periodi di siccità. La Regione non ci ha ancora dato risposte", conclude Mecca Cici.