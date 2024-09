Maltempo sull’Italia, piogge e temporali: allerta rossa in Veneto

Una perturbazione investe il Paese, protando forti piogge. Massima attenzione sul territorio veneto. Allerta arancione in molte Regioni del Centro-Nord, gialla invece in altre dieci

È allerta maltempo su quasi tutta l’Italia: rossa in Veneto, mentre è arancione in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana (oltre che su alcuni settori del Veneto). Gialla, invece, in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Severo il peggioramento del meteo sulle regioni del Nord-Ovest (LE PREVISIONI).