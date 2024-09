Femminicidio di Giada Zanola, tracce di benzodiazepine nel sangue

Dagli esami tossicologici è arrivata la conferma di quello che temeva Giada Zanola, la donna di 33 anni che lo scorso 29 maggio è stata gettata dal cavalcavia sull’autostrada A4, a Vigonza, nel Padovano. Anche se i dati sono ancora parziali, nel suo sangue (oltre che sui suoi abiti) sono state trovate tracce di benzodiazepine. Non erano, invece, presenti, In quello del fidanzato 40enne Andrea Favero, in carcere – con l’accusa di omicidio aggravato - dal giorno successivo alla caduta dal cavalcavia.