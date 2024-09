Belluno, incidente su Ponte Cadore tra camion e auto: 1 morto e feriti

La vittima è un 75enne di Montebelluna, che viaggiava assieme a un minorenne. Il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Le cause dell'incidente non escludono la possibilità che si sia trattato di un malore dell'automobilista

Grave incidente stradale sulla statale 51 di Alemagna sul Ponte Cadore, nel Bellunese. A essere coinvolti sono stati un camion Scania, che viaggiava in direzione nord, e tre auto, una Volkswagen Polo, una Opel e un furgone Doblò, che viaggiavano sulla carreggiata opposta in direzione sud. All'interno di una delle vetture, la prima a impattare contro il mezzo pesante, il conducente ha perso la vita.

La vittima è un 75enne di Montebelluna, che viaggiava assieme a un minore. Il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Le cause dell'incidente non escludono la possibilità che si sia trattato di un malore dell'automobilista. Sul posto si è recato automedica, elisoccorso e ambulanze da Pieve di Cadore e i vigili del fuoco dal comando di Belluno. Parte del traffico, intenso in direzione sud pressoché fermo in direzione nord, è stato deviato sulla vecchia strada che porta al paese di Perarolo e poi risale verso Tai e viceversa.