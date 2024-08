Introduzione

A pochi giorni dal rientro in classe, sindacati e associazioni del settore sono sul piede di guerra per la carenza di risorse tra insegnanti e personale tecnico amministrativo. Per Flc Cgil e Uil Scuola il ministero ha autorizzato solo il 70% dei posti vacanti utili all’immissione in ruolo. Ai supplenti da assegnare va poi aggiunto l’organico in deroga necessario a coprire l’esigenza di ciascun istituto per l’intero anno scolastico.

Secondo l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief) mancano all’appello 110mila cattedre di sostegno, in particolare nelle scuole del Nord. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Validatara replica: "Cifre sul precariato gonfiate, entro dicembre arriveranno 10mila nuovi assunti con il concorso già bandito e le supplenze scenderanno a 155mila, 5mila in meno rispetto all’anno scorso".