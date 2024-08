Introduzione

Spazio all’Educazione civica con l’applicazione di nuove linee guida, l’entrata a regime per i maturandi del cosiddetto Capolavoro, il divieto di usare smartphone in classe anche per fini didattici, la riforma del ministero dell’Istruzione e la formazione del personale docente: queste le principali novità in arrivo con il nuovo anno scolastico, in partenza fra pochi giorni.

Rimandate invece al 2025-2026 altre misure: la possibilità di richiedere lo stesso insegnante di sostegno dell’anno scorso, i voti sintetici alle primarie, l’insegnamento potenziato di lingua italiana agli stranieri. Ecco i punti principali