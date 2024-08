Nuovo digitale terrestre, come capire se la Tv supporta il Dvb-T2

Via libera al nuovo standard tecnologico per le tv, il Dvb-T2. Il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, avvenuto ieri 28 agosto, comporta lo switch-off di alcuni canali dell'emittente pubblica nazionale: Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Ma cosa bisogna fare per capire se la nostra televisione supporta il nuovo Dvb-T2? Ecco tutti i dettagli.

Al via il nuovo Dvb-T2: cosa cambia

Da ieri, 28 agosto, la Rai ha dato il via libera al passaggio al nuovo standard di digitale terrestre. L'obiettivo, come sottolinea il Mimit, è quello di migliorare l'esperienza televisiva degli spettatori con una migliore qualità dell'immagine e una maggiore fruizione di canali in alta definizione. D'ora in poi, quindi, sarà possibile guardare in alta definizione tutti i principali canali dell'emittente pubblica nazionale: Rai 1 Hd, Rai 2 Hd, Rai 3 Hd (rispettivamente i canali 501, 502 e 503). Sarà possibile ricevere in standard Dvb-T2 anche Rai 4, Rai Premium e RaiNews24. Tutti questi canali saranno sempre trasmessi anche con il vecchio sistema. Sarà invece possibile fruire esclusivamente in Dvb-T2 i canali di Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual.

Cosa fare con il nuovo digitale terrestre

Con il passaggio al nuovo Dvb-T2 non è necessario cambiare l'antenna o il decoder, ma solo se la televisione è stata acquistata dopo il 22 dicembre 2018. I dispositivi acquistati dopo questa data sono infatti compatibili con il nuovo digitale terrestre.