Omicidio Verzeni, il compagno Ruocco: "Killer forse conosciuto al bar"

La donna, uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio, potrebbe essere stata scambiata "per un'altra persona" dal suo assassino. Oppure ad accoltellarla potrebbe essere “qualche cliente del bar dove lavorava, che le ha dato fastidio”, dice il fidanzato in interviste rilasciate a La Repubblica e La Stampa. E chiude sulla pista Scientology: "Aveva fatto un corso solamente e aveva conosciuto brava gente"

Chi ha ucciso Sharon Verzeni, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, potrebbe essere qualcuno che non la conosceva. Oppure "qualche cliente del bar dove lavorava, che le ha dato fastidio” o ancora qualcuno che l’ha scambiata "per un’altra persona". Così Sergio Ruocco, compagno di Verzeni, intervistato da La Repubblica e a La Stampa, risponde alle domande dei cronisti su chi potrebbe aver assassinato la compagna. "Non riusciamo a capire chi potesse volerle male", assicura. L’uomo – già sentito più volte dalle forze dell’ordine come persona informata sui fatti (quindi non da indagato) - è intanto tornato ieri, 27 agosto, al lavoro, dopo 27 giorni di assenza a causa dell’omicidio. “Almeno mi tengo un po’ occupato con la mente”, dice. Ma assicura di essere “pronto” a continuare a “dare una mano” alle indagini: “Torno in caserma tutte le volte che mi chiamano, sono pronto a farlo ancora”. Quando Verzeni è stata uccisa, Ruocco era a casa che dormiva. L'alibi è già stato confermato durante le indagini. Oggi alcune strade di Terno d'Isola sono state chiuse al traffico per permettere ai carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo di condurre "delle attività di ricerca nelle aree adiacenti e circostanti la scena del crimine".

Ruocco: "Nessuno poteva avercela con Sharon"

Nella sua intervista a La Repubblica Ruocco ribadisce più volte che non crede al fatto che l’assassino potesse “avercela con Sharon”: è un’eventualità che definisce “impossibile”. Racconta che in via Castegnate, dove è stata uccisa a coltellate, Verzeni “passava a volte” – in alcuni casi da sola, in altri insieme a lui – ma che nulla di strano aveva mai attirato la sua attenzione. Sottolinea che la compagna non gli aveva mai parlato di corteggiamenti ricevuti da altri. Soltanto pochi giorni fa, a indagini ormai inoltrate, i carabinieri hanno sequestrato dalla casa a Terno d’Isola dove Verzeni con Ruocco un computer. “Non ho detto niente del pc ai carabinieri perché era sul tavolo la sera che sono venuti a casa. Lei l’avrà usato forse una volta, un anno fa. Io lo usavo solo ogni tanto. Faceva tutto col telefono”, dice Ruocco sul punto.

L'uomo in bicicletta

Intanto, tra le persone da identificare riprese nelle immagini a Terno d'Isola nella notte in cui fu uccisa Sharon Verzeni, manca all'appello un uomo in bicicletta. Sulla sua identità vi sarebbero delle ipotesi, ma non è ancora stato rintracciato. Le indagini sarebbero arrivate a lui dai vestiti che indossava e dal modello di bicicletta su cui percorreva contromano la via dell'omicidio. Probabilmente una conferma è venuta anche dell'analisi del traffico telefonico della zona.

Scientology

E si continua a indagare sui conti di Verzeni, da cui sarebbero emersi versamenti anche a Scientology. Somme non rilevanti, ma che potrebbero essere indicative per le voci di attriti in proposito tra la donna e il compagno Sergio Ruocco. Sul punto, è lui a smentire le voci parlando con La Repubblica: “Aveva fatto un corso solamente, basato sul lavoro, che le avevano fatto fare i titolari del bar”. Alcune persone che aveva conosciuto in quel frangente, aggiunge, le ha conosciute anche lui. Le definisce “brava gente”.