Bolzano, in scuola classe di “non tedeschi”: “Non sanno la lingua"

La scuola elementare di lingua tedesca Goethe nel centro storico di Bolzano introduce per la prima volta una prima classe formata esclusivamente da bambini 'non tedeschi', cioè italiani e migranti. La decisione ha generato molte polemiche a livello politico: la Svp è divisa, il partner di coalizione Fdi ha manifestato perplessità, l'opposizione e l'Anpi sono critici.

Le parole della preside La preside della Goethe-Schule, Christina Holzer, ha spiegato la sua scelta al quotidiano Dolomiten: "In una classe tutti gli alunni partono da zero, nessuno parla tedesco. Devo garantire l'insegnamento, ma non devo neanche perdere di vista i bambini di madrelingua". Ha poi ricordato che molti bambini con background migratorio sono cittadini italiani: "Di 500 alunni solo 47 hanno cittadinanza straniera, ma il 40% ha difficoltà linguistiche". Il principio della madrelingua In Alto Adige vige il principio dell'insegnamento nella madrelingua: i bambini di madrelingua italiana frequentano scuole italiane, quelli di madrelingua tedesca frequentano le scuole tedesche. Queste ultime però vengono spesso scelte anche da famiglie italiane: la lingua tedesca è infatti indispensabile per ricevere il 'patentino' e lavorare nel pubblico impiego. leggi anche Scuola, tra poco si parte: tutte le novità in vigore da settembre

Le reazioni della politica Come accennato, la Svp (Südtiroler Volkspartei, il Partito Polare Sudtirolese) su questo tema si è diviso. Secondo il presidente Dieter Steger "la strada intrapresa dalla scuola Goethe è l'unica che non è a svantaggio dei bambini tedeschi". Il segretario della Volkspartei Harald Stauder fa presente che in alcuni comuni con una forte presenza di migranti "i genitori mandano i figli nei paesi limitrofi oppure in scuole private". L'assessore provinciale competente e collega di partito Philipp Achammer ribadisce invece che "l'istituzione di classi speciali - indipendentemente dalla loro natura - non è consentita dalla legge a livello statale e provinciale. Vale quanto scritto nel programma di coalizione", sottolinea, "il sostegno differenziato per lingua e per gruppi negli asili e nelle scuole attraverso l'assegnazione aggiuntiva di personale docente". leggi anche Caro libri scolastici, prezzi in aumento: cresce spesa delle famiglie

Galateo, FdI: "Cosa sarebbe successo se l'avessimo fatto noi?" Divisi anche i partner di coalizione, con i Freiheitlichen che applaudono all'iniziativa ("L'Alto Adige non può permettersi altri anni di vuote promesse e annunci irrealizzabili") e FdI che parla addirittura di una "classe ghetto": "Mi chiedo cosa sarebbe successo se una proposta simile fosse venuta da me o dal mio partito. Siamo di fronte a una decisione che desta profonde preoccupazioni", afferma il vice presidente della Provincia, il meloniano Marco Galateo. "Questa iniziativa - prosegue - appare in aperto contrasto con il dettato costituzionale, che garantisce il diritto all'istruzione e promuove l'inclusione e anche dal programma di governo provinciale". Le opposizioni Per quanto riguarda l'opposizione, il senatore Luigi Spagnolli, vicepresidente vicario del Gruppo Aut (Svp-Patt, Cb), prende "atto che come al solito la Svp e i Freiheitlichen si pongono l'obiettivo esclusivo del 'vantaggio' dei bambini di lingua tedesca e degli altri chissenefrega. Spero almeno che tutti i bambini facciano la pausa insieme e che entrino dallo stesso ingresso", ironizza l'ex sindaco di Bolzano. Secondo Anpi Alto Adige, "alla legittima scelta compiuta da alcune famiglie per acquisire sapere, conoscenze, inclusione e comunità, non si reagisce con anacronistiche 'classi ghetto', anticamera di più gravi fallimenti ed espulsioni di fatto".