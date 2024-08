Temporale su Malpensa, scalo allagato e 27 voli dirottati

Secondo quanto comunicato dalla Sea, in circa 80 minuti sono scesi oltre 64 millimetri di acqua equivalenti a 64 litri di acqua per metro quadrato. Disagi per i passeggeri tra pozzanghere d'acqua al Terminal 2 e infiltrazioni dal soffitto al Terminal 1. I voli impossibilitati ad atterrare sono stati mandati agli aeroporti di Linate, Orio al Serio, Torino e Venezia. La situazione ora è tornata alla normalità

L’ondata di forte maltempo che questa mattina ha colpito alcune zone della Lombardia non ha risparmiato l’aeroporto di Milano Malpensa. Il temporale che intorno a mezzogiorno si è abbattuto sul Varesotto ha provocato l’allagamento di alcune parti dello scalo milanese. La bomba d’acqua e i fulmini hanno anche reso necessario dirottare 27 voli sugli aeroporti di Linate, Orio al Serio, Torino e Venezia con conseguenti notevoli disagi per i viaggiatori.

Terminal 2 allagato

L'emergenza è durata un'ora circa: secondo quanto comunicato dalla Sea, in circa 80 minuti sono scesi oltre 64 millimetri di acqua equivalenti a 64 litri di acqua per metro quadrato. La situazione più grave si è verificata al Terminal 2 dove molti passeggeri di rientro in Italia si sono trovati a dover evitare grosse pozzanghere nell'area arrivi. Infiltrazioni dal soffitto invece nel Terminal 1. Allagata anche la superstrada 336 che arriva allo scalo, anche se non è mai stata chiusa. Al momento la situazione è tornata alla normalità sia in aeroporto che a livello della viabilità.