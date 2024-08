Omicidio Sharon Verzeni, il compagno Sergio Ruocco di nuovo in caserma

Proseguono le indagini sulla morte della 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. Oggi il fidanzato, che non è indagato, è andato di nuovo nella caserma del Comando Provinciale dei carabinieri di Bergamo. Non è ancora chiaro se sarà risentito. Gli inquirenti, intanto, vanno avanti con le audizioni di testimoni e conoscenti della vittima ascolta articolo

Proseguono le indagini sulla morte di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. I punti oscuri sono ancora molti: non sono stati individuati né il killer né l’arma del delitto né un possibile movente. Intanto, oggi il compagno della vittima - Sergio Ruocco, che non è indagato - è andato di nuovo nella caserma del Comando Provinciale dei carabinieri di Bergamo. Non è ancora chiaro se sarà risentito. Oggi, comunque, è certo che gli inquirenti andranno avanti con le audizioni di testimoni.

I sopralluoghi nella casa della coppia Nei giorni scorsi i carabinieri hanno condotto due sopralluoghi nella casa in cui la coppia viveva da tre anni, che è sotto sequestro. Il primo, giovedì, è durato meno di un quarto d'ora. Il secondo, venerdì, è durato giusto qualche minuto in più. In entrambi i casi era presente Ruocco, che dal giorno del delitto vive nella casa dei genitori di Verzeni. Dall'abitazione sarebbero stati prelevati dei computer e altri strumenti informatici della coppia. I carabinieri hanno precisato che Ruocco non è indagato e la sua posizione non è mai cambiata.

Le audizioni Intanto, oggi continuano le audizioni dei testimoni e delle persone che conoscevano Sharon Verzeni. Ieri al comando di Bergamo è stato riconvocato anche il papà della vittima, Bruno Verzeni. In questa delicata fase delle indagini tutti i familiari, così come i colleghi di lavoro della donna (era barista al "Vanilla Food" di Brembate), sono stati sentiti, anche più volte, come persone informate sui fatti e dunque senza il bisogno dell'assistenza di un avvocato. Ieri, comunque, si è presentato in caserma a Bergamo anche l'avvocato della famiglia di Sharon Verzeni, Luigi Scudieri, probabilmente per chiedere un aggiornamento formale delle indagini. Di grandi sviluppi, però, sembra non ce ne siano ancora stati: resta un mistero chi abbia accoltellato a morte la donna una decina di minuti prima dell'una della notte, mentre camminava da sola in via Castegnate a Terno d'Isola.