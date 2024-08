Very demure, cosa significa il nuovo trend TikTok anti Brat

Se luglio 2024 era caratterizzato dalla cosiddetta "brat summer", che significava vivere un'estate folle, caotica e festaiola, il trend di quest'agosto è invece l'esatto opposto: la parola d'ordine è "demure". Nato per andare controtendenza, l'essere "“very demure, very mindful” significa ritornare a ritmi più lenti e quotidiani. Un po' per disintossicarsi da un'estate fatta di eccessi.

Il trend

Secondo la definizione del dizionario americano Merriam Webster demure si potrebbe traddure con “riservato, modesto in modo artificiale”. Il termine è diventato popolare nell'ultima settimana grazie ai video della famosa TikToker Jools Lebron. Sui social ha raccontato come comportarsi in maniera “demure” in vari contesti, come quello lavorativo, stilando una sorta di lista all'insegna della moderazione e della modestia.