Wizz Air, esaurita carta All You Can Fly: venduti 10mila abbonamenti

Si è trasformata in successo l'idea della compagnia aerea ungherese Wizz Air di offrire una carta "all you can fly", un abbonamento che permette di prenotare tutti i voli senza costi aggiuntivi, o quasi. In pochi giorni sono stati venduti tutti i 10mila abbonamenti. L'offerta iniziale prevedeva l'acquisto di una promo di 499 euro fino alla mezzanotte del 15 agosto scorso, quando il prezzo è poi salito a 599 euro.