Matrimonio in volo, Wizz Air invita a dire “sì” tra le nuvole

Sposarsi in volo davanti a una cinquantina di ospiti, tra familiari e amici. Singolare iniziativa della compagnia aerea low cost Wizz Air che ha indetto un concorso per dare la possibilità a una coppia di innamorati di sposarsi (o di rinnovare i propri voti matrimoniali) letteralmente “sopra le nuvole”.

Il concorso

C’è tempo fino al prossimo 20 marzo per candidarsi e sperare di essere i protagonisti della cerimonia che si terrà a bordo di un aereo il 19 aprile: destinazione Madrid. La partenza sarà da Milano e i neo-sposi (o i neo-rinnovati-sposi) potranno poi restare tre notti nella capitale spagnola. Per partecipare, spiega in una nota la compagnia aerea, bisogna seguire su Instagram l’account ufficiale e pubblicare una foto (o un video) della propria proposta di matrimonio. Gli innamorati devono poi spiegare in un post cosa significhi per loro l'amore e perché vorrebbero sposarsi a bordo. Il testo va corredato di mention e tag #WIZZiamociinvolo e pubblicato entro le 23:59 del 20 marzo.