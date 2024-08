Migranti, Oim: oltre mille morti e dispersi nel Mediterraneo centrale

Il dato prende in cosiderazione il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 17 agosto. Le vittime, ha precisato l'Oim, sono state 421, mentre i dispersi 603, per un totale di 1.024 persone

Oltre mille migranti sono morti o sono stati dichiarati dispersi nel Mediterraneo centrale dall'inizio del 2024 al 17 agosto: lo ha reso noto su X l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) in Libia. Le vittime, ha precisato l'Oim, sono state 421, mentre i dispersi 603, per un totale di 1.024 persone. Nello stesso periodo, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 13.763, di cui 12.220 uomini, 947 donne, 460 minori e 136 persone per le quali non sono disponibili dati di genere.