Roma, rogo di sterpaglie a Torre Spaccata: gravi quattro soccorritori

Un rogo è divampato al pratone di Torre Spaccata nella Capitale: secondo quanto si apprende, un vigile del fuoco e tre operatori della Protezione Civile sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio per le ustioni riportate. "Un augurio di pronta guarigione ai ricoverati e un grazie per il lavoro di queste ore difficili", ha dichiarato il sindaco Gualtieri in una nota

Un maxi-incendio di sterpaglie è divampato a Roma al pratone di Torre Spaccata. Secondo quanto si apprende quattro soccorritori, un vigile del fuoco e tre operatori della Protezione Civile, sono stati trasportati all'ospedale Sant'Eugenio di Roma in codice rosso per le ustioni riportate. A essere interessata dalle fiamme è la zona di Cinecittà Est/Torre Spaccata: le pattuglie della polizia locale hanno chiuso diverse strade della zona compresa fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali.

Cos'è successo

Come ha dichiarato il Campidoglio in una nota, le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno provocato il ferimento di tre volontari della Protezione Civile e di un Vigile del Fuoco, già trasferiti all'Ospedale Sant'Eugenio, e hanno anche avvolto e distrutto un mezzo della Protezione civile, il veicolo multifunzione 4x4 Graelion. "È in corso un grave incendio a Roma, questa volta al pratone di Torre Spaccata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell'ospedale Sant'Eugenio. Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione e il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota. Intanto, è in corso un altro vasto incendio nella zona di Castel Romano, dove stanno anche intervenendo Protezione civile e Vigili del Fuoco. L'intera Amministrazione capitolina "si stringe intorno ai volontari e al Vigile del fuoco feriti e ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la loro stessa vita".